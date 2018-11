Italiani tartassati, tra casa e auto si paga già tantissimo

Come sempre, con la nuova manovra arriva lo spettro delle nuove tasse. Per rientrare nei limiti imposti dall'Unione Europea, negli ultimi tempi, si è parlato anche di una patrimoniale che intaccherebbe ancor di più le nostre. Ma secondo una ricerca del CGIA (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre riportata da ‘Stasera Italia’ gli italiani sono tartassati da oltre vent'anni. A pesare di più le imposte sulla casa, TASI e IMU, ma anche il bollo auto e l’imposta di bollo su alcuni documenti. Ma l’elenco è infinito e inestricabile, si va dalle imposte sulle transazioni economiche fino all'imposta ipotecaria per chi possiede un immobile, passando per quelle sulla successione. Solo nel 2017 abbiamo pagato 45,7 miliardi di euro. Dal 1990 l’aumento è stato del 400%.