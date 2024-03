Italiani detenuti a Bucarest, Tajani solleva casi con ministro Giustizia

Antonio Tajani chiede al ministro della Giustizia romeno Alina Gorghiu di intervenire per alcuni italiani attualmente detenuti nelle carceri del Paese.

In visita a Bucarest, il vicepremier italiano ha fatto riferimento in particolare ai casi di "Filippo Mosca, nel carcere di Poarta Alba, che è stato oggetto di violenze" e di "Francesco Flauto, condannato in via definitiva". Per il primo, ha detto Tajani, "auspichiamo il trasferimento in un luogo sicuro e protetto", mentre il secondo "ha chiesto di scontare la pena in Italia".