Italia Viva, Renzi: "Se la maggioranza non ha i numeri ci ascolti"

"Se c'è un governo senza di noi, noi rispettiamo il Parlamento. Però se non hanno i numeri e se siamo decisivi per la maggioranza, allora dico: 'Ascoltate anche noi'". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, aggiungendo che "il punto è che c'è una norma sulla prescrizione che io non condivido, la porto in discussione in Aula e su questo vado avanti fino in fondo".

Secondo l'ex premier, "sulla giustizia Conte ha avuto una reazione muscolare, ha alzato i toni contro di noi. Secondo me è un errore, ma noi siamo tranquillissimi". E ha spiegato che "a noi va bene anche il Conte ter. Andiamo all'opposizione. Conte ter è contento e sono contento io. Io però questi 10 senatori di Italia viva che vanno via non li vedo. Su 50, che il 10% avesse dei malumori sarebbe fisiologico ma dite i nomi. Per il momento uno ne è entrato".

Renzi ha poi chiarito di avere l'impressione che non sia vero che stiamo perdendo colpi. Per me non è vero. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni vediamo se c'è la volontà politica o meno di andare avanti". E ha annunciato che mercoledì "dirò alcune cose" utili "per il prosieguo della legislatura",

Il leader di Italia Viva ha quindi toccato il tema intercettazioni spiegando che "bisogna trovare la formulazione giusta" prendendo spunto dall'ultima sentenza

della Cassazione sul tema. Ma "so che hanno ritirato l'emendamento Grasso. Ed è positivo, perché su questo c'era dissenso. Ora si sta cercando un accordo".