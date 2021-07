Italia-Usa, Mattarella a Biden: "Oggi partenariato più importante che mai"

ansa

"La perdurante vitalità dei legami transatlantici, rinvigoriti dalla sua recente visita in Europa, merita di essere costantemente alimentata e sostenuta". E' il messaggio inviato da Sergio Mattarella a Joe Biden per il4 luglio. "In questo tempo di sfide globali senza precedenti, che solo insieme possiamo superare, la forza del partenariato tra Washington e Roma è più importante che mai", sottolinea il Presidente della Repubblica.