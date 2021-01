Italia gialla, Sileri: "Giusto riaprire progressivamente"

A poche ore dal ritorno in zona gialla per quasi tutta Italia, a eccezione di sei regioni che resteranno in arancione, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, si dice favorevole a una graduale ripartenza: "Giusto che le persone riprendano a uscire - dice in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" - così come è giusto che inizino a riprendersi la loro vita purché lo facciano con la mascherina".

Per Sileri: "Più si va avanti con la vaccinazione, più ritengo che siano giuste le riaperture - afferma - penso che sia meglio mangiare venti pizze in pizzeria che ordinare e portarsele a casa".