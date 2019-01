Istat, dalle commissioni di Camera e Senato via libera alla nomina di Gian Carlo Blangiardo presidente

La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera, con 33 voti a favore, alla nomina del demografo Gian Carlo Blangiardo quale presidente dell'Istat, l'Istituto nazionale di statistica. Praticamente in contemporanea anche in commissione Affari Costituzionali del Senato Balngiardo ha ottenuto l'approvazione con 18 favorevoli, 5 contrari 1 astenuto. Forza Italia ha votato sempre con la maggioranza.

Il neo presidente dell'istituto ha espresso "assolutamente soddisfazione" per il voto favorevole nelle commissioni ma "per ogni altra considerazione aspetto il completamento della procedura". Per diventare effettiva, la nomina dovrà passare nuovamente in Consiglio dei ministri ed essere poi formalizzata con decreto del presidente della Repubblica.