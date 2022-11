Frana a Ischia, sindaco di Lacco: "Parole ministro Ambiente? Sono basito"

La frana a Casamicciola (Ischia) ha sollevato la polemica sui condoni edilizi.

Il sindaco di Lacco Ameno (comune dell'isola), Giacomo Pascale, ha replicato alle parole del ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin secondo il quale contro l'abusivismo edilizio "basterebbe arrestare il sindaco". "Resto incredulo per la sua affermazione - ha detto Pascale - soprattutto perché da Meloni a Sangiuliano, a Crosetto ci sono stati tutti vicini. Non capisco nel momento in cui governo nazionale e quello regionale ci stanno mostrando massima vicinanza. Sono basito".