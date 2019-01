Ires su Terzo settore, Palazzo Chigi: Conte verso correzione

Il premier Giuseppe Conte "si è impegnato a intervenire per ricalibrare la tassazione Ires sul Terzo settore, come modificata nella legge di Bilancio". Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, che aggiunge: "In attesa dell'entrata in vigore della riforma, il governo metterà in piedi un regime fiscale agevolato transitorio per non penalizzare quegli enti che svolgono attività non profit".