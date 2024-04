Iran attacca Israele, Meloni in contatto con i ministri | Tajani: "Siamo pronti a ogni scenario"

Alla luce dell'escalation della crisi in Medio Oriente e dell'attacco dell'Iran a Israele, sono in corso contatti fra la premier Giorgia Meloni ed esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Tajani ha aggiunto: "Seguiamo con attenzione, pronti a gestire ogni scenario".