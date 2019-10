Insulti a Liliana Segre, Conte: "Subito norme contro il linguaggio dell'odio"

Giuseppe Conte condanna con forza gli insulti razzisti inviati quotidianamente alla senatrice Liliana Segre e denunciati dall'Osservatorio antisemita e annuncia presto leggi per fermare gli haters. "Inviterò tutte le forze politiche in Parlamento - dichiara il premier - a mettersi d'accordo per introdurre norme contro il linguaggio dell'odio. Via social e a tutti i livelli".