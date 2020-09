Inps, Tridico: non ho nulla da chiarire e non mi dimetto

Sull'aumento di stipendio da 62mila a 150 mila euro lordi non c'è nulla da chiarire, "ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell'Inps". Lo ha ribadito il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, affermando ancora una volta che non si dimetterà. Per Tridico non c'è alcun caso su cui discutere. "Mancano i fatti", dichiara, ribadendo che "non c'è mai stata reotroattività". "Come mi sento ora? Sto bene".