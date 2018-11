Inps, Di Maio: "Non rimuoverò Boeri, bene se fa guardiano"

"Il presidente dell'Inps Tito Boeri ha storicamente un rapporto conflittuale con i governi, non solo con questo". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante la trasmissione tv Piazza Pulita. "Finirà il suo mandato tra pochi mesi. Io, fino ad allora, non lo rimuoverò. Se c'è un guardiano nel verificare le nostre misure siamo più garantiti, se non è d'accordo con noi ci da numeri più oggettivi", ha aggiunto.