Innovazione, Pisano: "C'è l'intesa, norme in Parlamento"

"E' caduta la pregiudiziale sul pacchetto innovazione. Nel vertice politico che si è svolto al termine del Cdm, è stato trovato l'accordo per ripresentare, in sede di conversione del decreto Milleproroghe, le norme più importanti come l'identità digitale, la piattaforma per le notifiche e il diritto a innovare". Lo ha annunciato il ministro Paola Pisano, spiegando che si tratta di "una tappa importante nel cammino dell'innovazione del Paese".