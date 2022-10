14 ottobre 2022 11:01

Camera, striscione contro Fontana: "No a un presidente omofobo pro Putin"

Uno striscione con la scritta "No a un presidente omofobo pro Putin", destinato al leghista Lorenzo Fontana, in corsa per la presidenza di Montecitorio, è stato esposto alla Camera da alcuni deputati, fra cui il dem Alessandro Zan. Sono intervenuti i commessi richiamati dal presidente dell'Aula, Ettore Rosato.