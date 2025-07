Incontro dei leader di centrodestra: "Via a ragionamento su candidati vincenti"

I leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, si sono incontrati "in un clima di grande cordialità" per iniziare "a ragionare in modo costruttivo sui candidati alle prossime elezioni regionali, con l'obiettivo condiviso di individuare figure autorevoli e vincenti, capaci di rappresentare al meglio i territori e le istanze dei cittadini". Lo afferma una nota congiunta. "Il centrodestra si conferma compatto e determinato a proseguire il lavoro comune - si legge ancora nel comunicato -. I leader torneranno a incontrarsi la prossima settimana per proseguire il confronto".