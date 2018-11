Inchiesta Roma, Salvini e M5s chiedono le dimissioni di Alfano

Matteo Salvini e il Movimento 5 stelle chiedono le dimissioni di Angelino Alfano in seguito all'inchiesta "Labirinto" della Procura di Roma. In alcune intercettazioni compaiono i nomi del fratello e del padre del ministro dell'Interno in relazione a presunte pressioni per assunzioni alle Poste. "Ministro, faccia una cosa giusta: dimissioni", dice il leader della Lega. "Dovrebbe rassegnare oggi stesso le dimissioni", dichiarano i capigruppo di M5s.