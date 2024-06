Il contenuto riguarda l'auspicio del presidente Toti, sospeso dal 7 di maggio scorso per effetto degli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, riferito alla prosecuzione dei lavori della macchina istituzionale e amministrativa regionale. "Spero di poterlo riabbracciare negli uffici della Regione - l'augurio di Giampedrone, - e poi da lì capire quanto e come completare questo mandato che chiude un secondo mandato molto importante per la nostra Regione, perché ha rappresentato anche una svolta epocale. Ha scritto il presidente, come riportato in alcuni stralci diffusi del suo intervento di martedì, che la Regione Liguria prima di del nostro ingresso sembrava più una posizione geografica, magari molto bella ma non tanto centrale sia nel dibattito nazionale che negli equilibri economici. Oggi solo un miope può non vedere quello che la regione sta vivendo e quello che abbiamo costruito insieme e che ha bisogno, però, ancora di un po' di tempo per essere portato a termine".