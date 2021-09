Inaugurazione dell'anno scolastico, Mattarella e Bianchi a Pizzo Calabro

Ansa

La cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2021-2022 si terrà presso l'istituto nautico di Pizzo Calabro alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. All'evento parteciperanno scuole da tutta Italia, scelte per il loro lavoro sui temi della legalità e della cittadinanza. All'appello per il ritorno in classe mancano solo due Regioni: Calabria e Puglia.