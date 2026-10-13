Ilaria Salis, annullata la condanna nella causa con gli ex collaboratori

La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Avs per aver licenziato due assistenti, a loro dire, "senza giusta causa". Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di martedì 13 ottobre. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare, con il procedimento che ora ritorna davanti al Tribunale.