Ilaria Salis licenzia due ex collaboratori "senza giusta causa": condannata a risarcire 300mila euro

llaria Salis, europarlamentare di Avs, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles "senza giusta causa". A mettere nuovamente nei guai Salis è stato ancora una volta un "problema di casa". Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare, una condanna in contumacia, per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. L'europarlamentare è stata condannata al risarcimento di 300.900 euro per i mancati guadagni e 10 mila euro di spese legali. Salis è intenzionata a presentare ricorso.