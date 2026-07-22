Ilaria Salis licenzia due ex collaboratori "senza giusta causa": condannata a risarcire 300mila euro

llaria Salis, europarlamentare di Avs, è stata condannata per aver licenziato nel 2025 due suoi ex collaboratori a Bruxelles "senza giusta causa". A mettere nuovamente nei guai Salis è stato ancora una volta un "problema di casa". Proprio l'assenza di una residenza costa all'europarlamentare, una condanna in contumacia, per aver omesso di costituirsi in ogni fase del processo. L'europarlamentare è stata condannata al risarcimento di 300.900 euro per i mancati guadagni e 10 mila euro di spese legali. Salis è intenzionata a presentare ricorso.
È quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano - sezione lavoro -, che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto. I legali degli ex collaboratori dell'europarlamentare avrebbero cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all'indirizzo ufficiale di residenza dell'esponente di Avs. Salis, invece, avrebbe appreso della condanna solo a Bruxelles e solo una volta emessa.