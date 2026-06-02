2 Giugno, Meloni: "Ilaria Salis vuole abolire la parata? Dichiarazioni indegne"

"Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 Giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. "Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrino l'identità della Nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora", sottolinea la premier, concludendo: "Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa".