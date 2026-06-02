2 Giugno, Meloni: "Ilaria Salis vuole abolire la parata? Dichiarazioni indegne"
L'eurodeputata di Avs aveva affermato che "in un'epoca segnata da guerre, bisogna restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile"
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"Leggo che rappresentanti italiani delle istituzioni arrivano ad affermare che la parata del 2 Giugno andrebbe abolita. Reputo queste dichiarazioni non solo vergognose, ma anche indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia con disciplina, onore e spirito di sacrificio". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, facendo riferimento alle parole pronunciate da Ilaria Salis. "Io credo che la Festa della Repubblica e la parata non celebrino soltanto una ricorrenza istituzionale: celebrino l'identità della Nazione, il senso dello Stato e il valore di chi quello Stato lo difende, lo rappresenta e lo onora", sottolinea la premier, concludendo: "Disprezzare tutto questo da ruoli istituzionali significa non aver capito nulla della nostra storia, della Repubblica e del dovere che si ha verso di essa".
L'eurodeputata in quota Avs, nella mattina di martedì, aveva sostenuto in un post sui social che "in un'epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 Giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico".