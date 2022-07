Il Senato dice no all'uso di "ministra" o "senatrice" nel linguaggio istituzionale

"Ministra", "senatrice", "la presidente".

Insomma, tutti i ruoli politici declinati al femminile non faranno parte del linguaggio istituzionale del Senato. A rimanere in tutti i documenti e le comunicazioni ufficiali sarà ancora il genere unico. In aula, a palazzo Madama, l'emendamento presentato dalla senatrice pentastellata Alessandra Maiorino non ha raggiunto la maggioranza richiesta per essere approvato, nonostante il parere favorevole dei relatori .