Il ritorno di Conte all'università: venerdì terrà una lectio magistralis a distanza

Venerdì 26 febbraio l'ex premier Giuseppe Conte , concluso il periodo di aspettativa obbligatoria, farà il suo ritorno all'università di Firenze . Lo ha reso noto l'ateneo fiorentino spiegando che Conte incontrerà il rettore Luigi Dei presso la sede del rettorato in piazza San Marco, e avrà anche una riunione con la presidente della scuola di Giurisprudenza Paola Lucarelli e con il direttore del dipartimento di Scienze giuridiche Andrea Simoncini per definire i suoi prossimi impegni didattici. L'ex premier terrà una lezione in diretta video streaming - senza "pubblico" presente - alle 15.30. La lezione sarà trasmessa sul sito e sul canale YouTube dell'università di Firenze.

A chiedere a gran voce il ritorno di Conte in cattedra sono stati per primi gli studenti, incuriositi da questi anni trascorsi a Palazzo Chigi. Del resto era stato lo stesso Conte, appena lasciato Palazzo Chigi, a confermare che il suo futuro sarebbe stato l'insegnamento: "Il mio futuro immediato è il rientro a Firenze da professore all'Università. È terminata l'aspettativa e quindi riprenderò ad andare a Firenze".

L'idea di rimanere in politica, comunque, resta nei pensieri dell'ex presidente del Consiglio. "Ci sono tanti modi per partecipare alla vita politica: lo vedremo insieme agli amici con cui abbiamo lavorato e ai compagni di viaggio" ha ripetuto Conte. Conte resta il più importante "candidato" a guidare la (presente e futura) coalizione del centrosinistra che comprende Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali. Per lui, però, ci potrebbe essere anche la guida del M5s: ad augurarselo, per ultimo in ordine di tempo, è stato anche l'ex ministro della Giustizia, Alfondo Bonafede, colui che lo aveva fatto avvicinare al Movimento nei primi mesi del 2018, alla vigilia delle elezioni politiche che i Cinque Stelle vinsero conquistando quasi il 33% dei consensi.