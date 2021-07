Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni

Che Sergio Mattarella sia una delle figure politiche più amate dagli italiani non ci sono dubbi. L'anno scorso, il suo 79esimo compleanno è diventato subito trend topic sui social, dove sono arrivati centinaia di messaggi di auguri con l'hashtag #auguripresidente. Ma Mattarella è anche il presidente che ha vissuto con noi la pandemia, una delle figure chiave per la ripresa del Paese e l'uomo che ha esultato sugli spalti di Wembley per la vittoria dell'Italia a Euro 2020: un'immagine che rimarrà nella storia. Insieme ai momenti più importanti dell'ultimo anno.

L'appello prima dell'arrivo di Mario Draghi - Rigore, coerenza, carattere: Mattarella ha dimostrato tutte queste qualità prima dell'annuncio della convocazione di Mario Draghi al Quirinale, in un momento delicatissimo per il Paese. "Ho il dovere di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia" ha detto a febbraio. "Sotto il profilo sanitario, i prossimi mesi saranno quelli in cui si può sconfiggere il virus oppure rischiare di esserne travolti. Questo richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni" ha continuato. E, senza giri di parole, ha richiamato tutte le forze politiche al proprio dovere: "In altri Paesi, in cui si è votato obbligatoriamente perché erano scadute le legislature dei parlamenti o i mandati dei presidenti, si è verificato un grave aumento dei contagi. Questo fa riflettere, pensando alle tante vittime che purtroppo continuiamo ogni giorno, anche oggi, a registrare. Avverto pertanto il dovere di rivolgere un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento perché conferiscano la fiducia a un governo di alto profilo che non debba identificarsi con alcuna formula politica".

In attesa per il vaccino - Ha seguito i protocolli, le procedure e le tempistiche previsti dalla Regione Lazio: così Sergio Mattarella il 9 marzo 2021 ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid all'Istituto Spallanzani di Roma. La sua foto, seduto, in attesa del proprio turno tra tanti, ha fatto il giro del web. Il Capo dello Stato aveva già annunciato nel suo discorso di fine anno che si sarebbe sottoposto a vaccinazione e che lo avrebbe fatto secondo il piano vaccinale della Regione Lazio, prenotando come tutti i cittadini italiani.

L'esultanza per la vittoria dell'Italia - Si è lasciato andare a un vero e proprio grido di gioia liberatoria il presidente della Repubblica durante la finale Italia-Inghilterra agli Europei di calcio. Al goal di Leonardo Bonucci, Mattarella ha esultato sugli spalti di Wembley. La sua immagine, paragonata alla gioia di Sandro Pertini nella finale dei Mondiali del 1982, è diventata subito virale. L'immagine simbolo di un intero Paese che ha voglia di tornare a esultare dopo la pandemia.

L'uomo dietro il presidente - Stile sobrio, carattere determinato, per raccontare la vita di Sergio Mattarella non si può non partire dalla morte del fratello. Nel 1980, Piersanti Mattarella è il presidente della Regione Sicilia. Il suo obiettivo è cambiare le regole del gioco tra appalti, mafia e politica. Viene ucciso da Cosa nostra e muore tra le braccia del fratello. Proprio lui, Sergio, decide così di portare avanti il suo lavoro. Del resto, entrambi la politica l'hanno respirata in casa: il padre Bernardo, infatti, è un ex ministro e deputato alla costituente. Allievo di Aldo Moro, alla fine degli anni '80 va alla Pubblica Istruzione con il governo Andreotti dimettendosi poi per protesta contro la legge Mammì. Torna al governo con D'Alema: come ministro della Difesa abolisce il servizio di leva. Poi una pausa dalla politica fino all'incarico più importante: il Colle.

Un nuovo mandato? "Sono vecchio" - Il 3 agosto inizia il semestre bianco. Le indiscrezioni su un rinnovo del mandato circolano da tempo, ma il Presidente sembra avere altre intenzioni. "Tra otto mesi il mio mandato di presidente termina. Io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi" ha detto il Capo dello stato poco tempo fa. Deludendo, almeno per il momento, chi vorrebbe vederlo ancora al suo posto.