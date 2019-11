Il premier Conte al Quirinale: al centro del colloquio la questione ex Ilva

Giuseppe Conte è salito al Quirinale in mattinata per un colloquio con Sergio Mattarella. Come riferito da fonti della maggioranza, il premier ha riferito al Capo dello Stato dell'incontro con la proprietà ArcelorMittal dopo la decisione dell'azienda di riconsegnare impianti e dipendenti ex Ilva allo Stato. Conte e Mattarella hanno discusso delle possibili misure da mettere in atto per trovare una soluzione alla crisi aziendale.