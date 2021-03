Il Pd cerca un nuovo segretario, cresce il pressing su Enrico Letta

Nel Pd cresce il pressing su Enrico Letta come nuovo segretario . Il suo nome piace alla maggioranza dem. La minoranza, quella degli ex renziani, non è entusiasta ma, visti i numeri in assemblea, non sembra intenzionata ad andare alla guerra, anche se frena ribadendo la richiesta di un congresso. Per il momento, Letta osserva. Non ha ancora deciso.

A suggerire ai dem un'urgenza di decidere sulla guida ci sono anche i sondaggi. Secondo quello dell'istituto Swg in una settimana il Pd è diventato il quarto partito, scendendo al 16,6% e, soprattutto, subendo il sorpasso di Fratelli d'Italia (16,8%). Nei prossimi giorni una soluzione va trovata, anche perché il gruppo di lavoro dem incaricato di organizzare l'assemblea non solo conferma che ci sarà, ma la restringe a un solo giorno, domenica, rispetto ai due previsti in un primo momento. Si svolgerà "da remoto" e servirà "all'elezione del segretario nazionale del Pd" comunica la presidente del Pd, Valentina Cuppi.

Le "condizioni" di Letta Da parte sua Letta non ha ancora risposta, ma ambienti vicini all'ex premier sottolineano come un suo impegno presupporrebbe, se non delle vere e proprie condizioni, almeno un'assunzione di responsabilità collettiva. Secondo chi segue le trattative, Letta avrebbe chiesto unità e rassicurazioni anche sulla durata del suo mandato. "A Parigi ha la sua vita, un lavoro vero, un capo - sottolinea chi gli sta vicino -. E poi ha un profilo internazionale, continua il suo impegno politico attraverso la scuola di politiche". La sintesi che si fa in Parlamento è meno romantica ma efficace: "Non mollerebbe tutto per qualche mese, accetterebbe solo se ci fosse l'impegno di tutti a non bombardare il quartier generale fino al 2023, la scadenza naturale del mandato".

Il nodo della durata del mandato E proprio la durata del mandato potrebbe essere un ostacolo al sostegno a Letta, perché se sul suo nome convergono i dem vicini a Zingaretti e al ministro Dario Franceschini, e non ci sarebbe il veto dall'aera guidata dal vicesegretario Andrea Orlando, fra gli ex renziani di Base riformista e nell'area Orfini si auspica l'apertura di un congresso, appena la situazione epidemiologica lo consentirà e quindi, si immagina, prima del 2023.