Il nuovo codice della strada targato Lega-M5s: bici in contromano e norme per monopattini

Novità soprattutto per i ciclisti nel nuovo codice della strada , targato Lega-M5s, il cui testo è ancora in Commissione Trasporti alla Camera. Nei centri abitati dove il limite di velocità è di 30 km/h, le bici potranno andare contromano , una misura sperimentata in diversi Paesi senza un aumento dei rischi per gli incidenti. Con il disegno di legge skate, monopattini e hoverboard entreranno a far parte, per la prima volta, del codice della strada.

I ciclisti avranno la precedenza agli stop e ai semafori. Inoltre è prevista, sempre per le bici, la possibilità di circolare nelle corsie attualmente riservate solo ai taxi e agli autobus e potranno parcheggiare in aree adibite dal Comune, oppure anche sui marciapiedi e nelle zone pedonali.



Parcheggi "rosa" - Il testo di legge prevede anche parcheggi "rosa" per le donne in gravidanza, lo stop al fumo e all'utilizzo dei telefonini alla guida, l'aumento delle sanzioni per i trasgressori e dei limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie (elevato a 150 km/h).



Le moto elettriche potranno andare anche in autostrada. Con il disegno di legge, novità anche per i monopattini e hoverboard ma si dovrà decidere se potranno circolare solo nelle piste ciclabili.