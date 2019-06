Il monito di Mattarella: "La democrazia è incompatibile con la ricerca del nemico"

"Libertà e democrazia non sono compatibili con chi alimenta i conflitti, con chi punta a creare opposizioni dissennate fra le identità, con chi fomenta scontri, con la continua ricerca di un nemico da individuare e con chi limita il pluralismo". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione del concerto per il corpo diplomatico che apre le celebrazioni della Festa della Repubblica.

"Soltanto la via della collaborazione e del dialogo permette di superare i contrasti e di promuovere il mutuo interesse nella comunità internazionale", precisa il Capo dello Stato, sottolineando anche come le ultime elezioni europee siano state "un grande esercizio di democrazia".



"Bisogna praticare rispetto reciproco" - Secondo Mattarella, "abbiamo bisogno di praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo".



"Due giugno festa di libertà e democrazia" - "Il 2 giugno è festa degli italiani e il simbolo del ritrovamento della libertà e democrazia - aggiunge il presidente della Repubblica -. E' un appuntamento che rinsalda da parte dei cittadini la loro adesione leale e il loro sostegno all'ordinamento repubblicano nella sua articolazione, allo stesso tempo unitaria e rispettosa delle autonomie sociali e territoriali".