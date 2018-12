Il mondo di Luigi Di Maio: dalla pizzeria Dalila ai terreni del padre

Pomigliano d’Arco è dove è cresciuto Luigi Di Maio: gli abitanti di questo paese in provincia di Napoli sembrano stimare molto il vicepremier. “W l’Italia” scopre i luoghi dove Di Maio è cresciuto, come la vecchia sede della pizzeria Dalila, ora chiusa e in attesa di essere affittata, e per cui il vicepremier lavorava come cameriere da ragazzo.



Poi a Mariglianella c’è il terreno dell’Ardima srl, ormai posto sotto sequestro, che è stato al centro dell’attenzione per la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre di Di Maio. In tutti i luoghi visitati, però, c’è sempre chi difende il vicepremier, come un uomo che dichiara: “ Io da pomiglianese non posso che sostenere Di Maio”.