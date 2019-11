Il ministro Provenzano: "Fuorviante far passare messaggio 'no tax'"

Il "messaggio 'no tax' che sta passando in questo Paese" in merito alla Manovra del governo rischia di essere fuorviante. A sostenerlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, secondo il quale "quelli che dicono 'no tax' dovrebbero spiegare il mondo che hanno in testa: scuola privata, sanità privata, accesso ai sevizi privati? Se non diciamo questo, è facile dire 'no tax'". Per il ministro, in ogni caso, "le singole misure sono perfettibili".