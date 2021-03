Il ministro Dadone: banda larga in Italia completata entro il 2022

agenzia

"E' difficile parlare di lavoro in smart working e di professioni legate alla rete se poi non c'è la copertura internet". Ad ammetterlo è il ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che però assicura che "entro il 2022 la banda larga sarà completata" in tutta Italia. E spiega che, per farlo, "ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo stabilito un cronoprogramma" per gli interventi.