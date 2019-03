Dopo l'incontro del presidente cinese Xi Jinping con le autorità italiane, il rapporto tra i due Paesi farà "un grande salto di qualità". Parola del ministro della Comunicazione Shen Haixiong che, ai microfoni di Mediaset, anticipa gli effetti di questa importante visita del suo capo di Stato. "La Cina cerca sempre uno sviluppo pacifico nei suoi rapporti con gli altri Paesi - spiega -, uno sviluppo comune. Xi Jinping ha avanzato la proposta di una comunità dal destino condiviso, caratterizzato dalla cooperazione. Quello che è importante per noi è mettersi a una solo tavolo e trattare. Per la Cina non conta chi vince. Quello che importa è cercare sempre un consenso tra tutti, un punto di incontro".