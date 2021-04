Il ministro Bianchi: "La direzione di marcia è scuola al 100%"

Ansa

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi punta a riportare tutti gli studenti in presenza nelle aule. "Credo che tutti concordino sulla necessità di riportare anche tutti i ragazzi delle superiori - ha detto in un'intervista radiofonica -. Non avevamo concordato il 60%, era stato definito in Conferenza questo margine 60-70% ma la direzione di marcia è sempre stata 100%".