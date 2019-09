Il governo M5s-Pd ha la fiducia del Senato. Conte: "Un nuovo inizio per l'Italia"

La Borsa di Milano ha chiuso in ribasso. In attesa del voto del Senato sulla fiducia al governo Conte 2, a Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,55% a 21.869 punti. Il Ftse All Share ha perso lo 0,37% a 23.900 punti. Chiusura in rialzo per lo spread Btp-Bund a 157 punti base contro i 153 di ieri. Il rendimento del decennale torna sopra l'1%, all'1,017%.