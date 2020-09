Il governo candida Milano quale sede del Tribunale Brevetti Ue

Il governo ha individuato Milano come città candidata ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti e Torino come sede per l'Istituto Italiano per l`Intelligenza Artificiale (I3A). "L'obiettivo - si legge in una nota - è creare una sinergia tra le due città: una strategia che renderebbe ancor più forti Milano e Torino e, con esse, l`Italia". Milano arriva dopo che nel 2017 aveva perso (in un sorteggio) l'assegnazione dell'agenzia del farmaco Ema.