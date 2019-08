Il dem Scalfarotto visita in carcere i due americani e scatena la polemica: critiche anche dal Pd

Dal Partito Democratico nessuna voce si alza in difesa di Scalfarotto. "È il caldo. Spero che sia il caldo - scrive su Twitter Carlo Calenda - Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea".



Anche il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, interviene con forza nella discussione: "Quella di Scalfarotto è una sua iniziativa personale, rientra nelle sue prerogative da parlamentare ma, ripeto, è una sua iniziativa, non fatta a nome del Pd".



Emanuele Fiano si associa a Zingaretti e prende le distanze dall'amico: "Ci sono momenti in cui il pensiero di dissociarsi dal comportamento di un amico, un compagno di battaglie sui diritti, e sulla difesa della Democrazia nel nostro paese, puo’ spingere a stare in silenzio. Io invece voglio spiegare perche’ non ho condiviso la scelta di Ivan Scalfarotto di andare a Regina Coeli a verificare, tra l’altro, le condizioni di detenzione dell’assassino del Carabiniere Cerciello Rega. Gli insulti che hanno colpito Ivan sono inaccettabili, e certamente c’è sempre anche, l’esigenza di verificare la condizione dei diritti dei detenuti, ma senza incorrere nel rischio di apparire, come è successo, come coloro che invertono l’ordine delle priorità, pur in assoluta buona fede".