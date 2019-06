Il Consiglio dei ministri approva il Decreto sicurezza bis: stretta sui cortei violenti

Intesa prima delle Europee - Sul decreto sicurezza bis "c'erano stati degli interventi" già prima delle Europee, "eravamo in dirittura d'arrivo ma eravamo arrivati a ridosso della giornata della competizione elettorale. Io stesso avevo chiesto a Salvini di rinviarlo, in quanto convocare un Cdm due giorni prima delle Europee non mi sembrava opportuno", ha affermato il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.



Giro di vite sui cortei violenti - Nel decreto sicurezza bis "c'è un capitolo cui tengo particolarmente che inasprisce le sanzioni per chi agisce con caschi, bastoni o mazze contro le forze dell'ordine: non sono le normali manifestazioni pacifiche, come capirete", ha invece commentato il leader della Lega Salvini in conferenza stampa.



Salvini: "Nessuna repressione della libertà di pensiero" - Proprio su quest'ultimo punto, Salvini ha precisato che il provvedimento non è "troppo repressivo": "Abbiamo specificato che gli episodi di violenza durante pubbliche manifestazioni debbano prevedere concreto pericolo a persone o cose con l'utilizzo di razzi, petardi, mazze o bastoni. Non penso che la libertà di pensiero di qualunque italiano passi attraverso strumenti di questo tipo", ha spiegato il vicepremier che si è detto poi "assolutamente tranquillo" sulla costituzionalità del decreto.



Le nuove norme sugli stadi - Nel decreto, nella parte sulla violenza legata alle manifestazioni sportive, si prevede inoltre "un apparato preventivo e sanzionatorio già in essere prima dell'inizio del prossimo campionato di calcio", come spiegato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti.