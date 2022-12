Ignazio La Russa: "Taglio parlamentari? Buco nell'acqua, pochi risparmi"

"La riduzione del numero dei parlamentari sulla base di giuste considerazioni di risparmio visti i risultati non penso sia valsa la pena. Penso che abbiamo fatto un mezzo buco nell'acqua. Ma 'cosa fatta capo ha'", afferma il presidente del Senato facendo riferimento al poco risparmio per le casse pubbliche.

Poco risparmio per le casse pubbliche "Sicuramente un risparmio ci sarà pur se ridotto. Poteva essere più ampio vista la riduzione dei parlamentari ma come struttura probabilmente ci si aspettava qualcosa di più", ha detto ancora La Russa.

Il problema dell'Aula sempre mezza vuota Quanto al fatto che l'Aula di Palazzo Madama appaia vuota, sostiene: "Dobbiamo trovare un modo per far sembrare piena l'Aula che invece sembra vuota. Abbiamo tolto la prima fila e forse toglieremo le estreme laterali accorpando al centro i parlamentari superando l'aspetto estetico". "Per ovviare a qualche disfunzione sono state fatte delle modifiche al regolamento ma c'è ancora il problema delle bicamerali. Mi aspetto che anche la Camera faccia dei passi per rendere più facile e compatibile e agevole il bicameralismo", ha detto ancora La Russa.