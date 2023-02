Ignazio La Russa: un figlio gay? Sarebbe un dispiacere, come se fosse milanista

"Se mio figlio mi dicesse di essere gay? "Accetterei con dispiacere la notizia.

Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aggiungendo: "Non amo piacere a tutti. Ma nemmeno mi prendo troppo sul serio. A volte sono superficiale".