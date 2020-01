Identità digitale, Pisano: "Password e username siano forniti dallo Stato"

In un intervento Paola Pisano ha spiegato che "avremo un'unica e sola user e password per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione". Il ministro dell'Innovazione ha poi precisato che user e password "dovrebbero essere dati dallo Stato perché lo Stato deve avere certezza dell'identità di un cittadino". Parole che hanno suscitato polemiche sui social in merito a privacy e sicurezza.