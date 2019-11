I social si scatenano dopo l'hashtag #GattiniconSalvini lanciato dal leader della Lega

Il leader della Lega Matteo Salvini rilancia il tormentone "Gattini con Salvini" per dimostrare al movimento delle "sardine", da giorni nelle piazze a manifestare contro di lui, che non è per niente "spaventato" dalle loro proteste: "Alle sardine preferisco i gattini che, quando hanno fame, se le mangiano". Così si è rivolto ai manifestanti. In poche ore l'hashtag #GattiniconSalvini è diventato primo in tendenza su Twitter e virale sul web con diversi meme e si divide tra chi lo sostiene e chi lo contesta.