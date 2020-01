Hammamet, una delle ultime interviste di Bettino Craxi: “Meglio essere difficili che facili e stupidi”

“Meglio essere difficili che facili e stupidi”: è così che dichiarava Bettino Craxi nel lontano 1999. In occasione dell’uscita del film di Gianni Amelio “Hammamet” sugli ultimi anni di vita del leader del PSI, riecco a “Stasera Italia” una delle sue ultime interviste rilasciata proprio nella città tunisina. Mentre si trovava in “esilio”, come diceva lo stesso Craxi, l’amarezza e la tristezza per la perdita del potere gli facevano compagnia. L’ex premier si dedicava all’ “arte minore, chiama concettuale” per ingannare il tempo mentre osservava da lontano la politica italiana che andava avanti senza di lui.