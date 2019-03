Grillo-show contro tutti: "Salvini è un bluff | Toninelli? Ha una leggera sindrome di Asperger"

Il bersaglio principale del comico genovese è stato il ministro dell'Interno. "Salvini - ha detto dal palco - l'ho incontrato una volta sola in aeroporto, forse l'unica volta che è andato al Parlamento europeo. Era al telefono con sua mamma e me l'ha passata. Come fa a essere un figlio di puttana uno che ti passa sua madre al telefono? Io ho chiesto alla signora perché non ha preso la pillola e lui non ha capto la battuta".



Ma nel mirino di Grillo è finito anche Di Maio: "L'ho conosciuto nel paesino dove abitava, mi ha presentato suo papà che voleva vendermi due carriole in nero, ma adesso non so con chi prendermela, non so che tipo di satira devo fare".



Battuta infelice poi quella sul ministro dei Trasporti, accolta in sala con un silenzio imbarazzato. "Posso fare satira su Toninelli? Gli direi solo: evita per favore di dire che tua moglie si è comprata un diesel. E' ingenuo, una persona straordinaria, solo ha una leggera sindrome di Asperger".



Nessuna contestazione, stavolta, per lo satira di Grillo, nonostante le sue aspettative contrarie. Il comico, infatti, prima di iniziare lo show aveva fatto distribuire al pubblico arance da tirare e calato sul palco una rete di protezione. Ma la platea ha accolto le battute più che altro con freddezza. "Qui in mezzo ci sono delle poltrone vuote - ha notato lo stesso Grillo dal palco - io una volta riempivo il palazzetto di Rimini".