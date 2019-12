Gregoretti, il tribunale dei ministri di Catania: "Il decreto Sicurezza bis non riguarda le navi militari"

"Nel caso in esame, poiché i fatti hanno coinvolto una nave della guardia costiera italiana, e quindi una nave militare, non trovano applicazione le norme contenute nel cosiddetto decreto Sicurezza bis". Lo scrive il tribunale dei ministri di Catania nella richiesta di autorizzazione a procedere al Senato per Matteo Salvini, sul caso della Gregoretti. Il ministero dell'Interno non può infatti vietare transito o ingresso a "navi militari".