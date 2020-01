Gregoretti, Salvini: "Mandatemi a processo, verrà processato il popolo"

"Lo dico ai senatori che dovranno scegliere se mandarmi a processo o no: mandatemi a processo perché con me verrà processato il popolo italiano". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando del caso Gregoretti per il quale il segretario della Lega è accusato di sequestro di persona e su cui il Senato dovrà esprimersi il 20 gennaio. "Se vado a processo - ha concluso - ci vado a testa alta".