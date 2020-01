Gregoretti, Rosato: "Italia viva voterà per il processo contro Salvini"

Italia viva voterà "a favore dell'autorizzazione al processo contro Salvini". Lo ha annunciato Ettore Rosato, coordinatore di Iv, in merito al voto in Giunta in Senato. "Salvini nella sua memoria ci ha spiegato che il caso Gregoretti è identico a quello della Diciotti. Certamente - ha spiegato - conosce le carte meglio di noi e se dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo identico, votando per l'autorizzazione al processo".