Gregoretti, Di Maio: "Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo"

Sul caso Gregoretti "Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo, ma è solo tattica". Lo ha detto Luigi Di Maio a margine del consiglio Esteri Ue, nel giorno in cui vota la Giunta per l'immunità del Senato. "Il nostro obiettivo come Parlamento - ha poi chiarito - deve essere di lavorare per i cittadini. Sarà la magistratura a occuparsi della vicenda Gregoretti. Ognuno si prenda le sue responsabilità".