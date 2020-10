Gregoretti, Conte: "Riferirò con trasparenza quello che so"

Dopo la sua convocazione da parte del Gup di Catania sul caso Gregoretti, il premier Giuseppe Conte ha detto ai cronisti: "Riferirò tutte le circostanze di cui sono a conoscenza, in piena trasparenza, come ho sempre fatto e come sempre farò". Il Giudice per l'udienza preliminare ha disposto che il presidente del Consiglio sarà sentito in aula nell'ambito del procedimento contro Matteo Salvini sulla gestione dello sbarco di 131 migranti.