Green pass valido fino a 12 mesi: la commissione dà il via libera

I No vax napoletani disertano la manifestazione organizzata, come in altre città, davanti alla stazione ferroviaria di piazza Garibaldi, a Napoli. All'appuntamento era presente soltanto Raffaele Bruno, segretario del Movimento idea sociale, in compagnia di un'altra persona. "Siamo contro ogni forma di violenza, e sono qua non per bloccare treni o fare altro - ha spiegato sventolando una bandiera italiana - ma poiché siamo in uno Stato libero e democratico il vaccino non può essere obbligatorio". No anche al Green pass perché limiterebbe la libertà di movimento dei cittadini. Dopo pochi minuti Bruno e l'altro manifestante hanno lasciato l'area della stazione ferroviaria presidiata dalle forze dell'ordine.