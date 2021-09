Green pass, Speranza: "Per cinema e sport decideremo dopo l'apertura delle scuole"

Da video

Il governo "comprende le richieste dal mondo del cinema e dello sport, ma ha bisogno di alcune settimane per valutare la curva dei contagi dopo l'apertura delle scuole". E' quanto afferma il ministro Roberto Speranza parlando dell'approvazione del decreto sull'estensione del Green pass. "C'è piena sintonia nell'esecutivo. Monitoriamo con attenzione la curva e, se dovesse reggere, lavoreremo per allargare le maglie per quanto riguarda le capienza".